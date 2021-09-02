Половина жителей Атырау останутся на 10 дней без газа

Большая часть жителей Атырау, в течение десяти дней останутся без газоснабжения, сообщает zakon.kz.

На газораспределительной станции (ГРС-1) "Атырау" с 6 по 10 сентября и с 27 сентября по 3 октября будут проводить ремонтно-профилактические работы, передает портал "Мой Город".

В связи с этим будет временно приостановлена подача газа потребителям левобережной части ("бухарская" сторона) областного центра.

По информации атырауского филиала "ҚазТрансГаз Аймақ" подача газа будет приостановлена по следующим жилым массивам и микрорайонам: