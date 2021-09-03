Великобритания перечислит более $40 млн на помощь беженцам из Афганистана

£30 млн ($41,5 млн) выделит Великобритания соседним с Афганистаном странам в качестве помощи по приему афганских беженцев, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом 3 сентября сообщается на сайте британского внешнеполитического ведомства.

Речь идет о Пакистане, Иране, Таджикистане, Узбекистане и Туркмении. Средства должны быть израсходованы на организацию убежищ и санитарно-технических сооружений.

В рамках помощи афганским беженцам Лондон также собирается перечислить еще £10 млн на счета ряда гуманитарных организаций, включая Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Крайне необходимо, чтобы мы помогли тем, кто бежит из Афганистана, и не позволили кризису подорвать региональную стабильность. Именно поэтому эти спасающие жизни поставки очень важны. Они обеспечат афганцев, которые оставили все позади себя, жизненно необходимыми наборами, которые дадут им убежище и основные санитарные сооружения, - сказал министр. Рааб находится с визитом в регионе. Накануне он был в Катаре, а в пятницу, как ожидается, посетит Пакистан.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.