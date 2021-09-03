Испанцы рискуют не попасть на чемпионат мира по футболу

Сборная Испании в гостях проиграла команде Швеции, в рамках отборочного этапа к мундиалю 2022 года, передает zakon.kz.

Эту историческую победу шведам со счетом 2:1 принесли голы, забитые Александром Исаком и Виктором Классоном. У гостей отличился Карлос Солера, - сообщает uefa.com.

Испанцы - чемпионы мира 2010 года, трехкратные победители европейского первенства не проигрывали в групповых раундах 28 лет. Последний раз испанцев обыгрывали также представители Скандинавии, в 1993 году датчане были сильнее испанцев 1:0.

Это поражение немного затруднило шансы испанской дружины на поездку в Катар, где намечается чемпионат мира в будущем году. В турнирной таблице они опустились на 2 место, пропустив вперед шведов, у которых еще игра в запасе.

Другие результаты отборочных игр, которые состоялись 2 сентября:

Группа В

Грузия – Косово 0:1

Группа С

Италия – Болгария 1:1

Литва – Северная Ирландия 1:4

Группа Е

Чехия – Беларусь 1:0

Эстония – Бельгия 2:5

Группа I

Андора – Сан-Марино 2:0

Венгрия – Англия 0:4

Польша – Албания 4:1

Группа J

Исландия – Румыния 0:2

Лихтенштейн – Германия 0:2

Македония – Армения 0:0

Куандык Шынасимов