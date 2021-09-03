Испанцы рискуют не попасть на чемпионат мира по футболу

Сборная Испании в гостях проиграла команде Швеции, в рамках отборочного этапа к мундиалю 2022 года, передает zakon.kz.
Эту историческую победу шведам со счетом 2:1 принесли голы, забитые Александром Исаком и Виктором Классоном. У гостей отличился Карлос Солера, - сообщает uefa.com.
Испанцы - чемпионы мира 2010 года, трехкратные победители европейского первенства не проигрывали в групповых раундах 28 лет. Последний раз испанцев обыгрывали также представители Скандинавии, в 1993 году датчане были сильнее испанцев 1:0.
Это поражение немного затруднило шансы испанской дружины на поездку в Катар, где намечается чемпионат мира в будущем году. В турнирной таблице они опустились на 2 место, пропустив вперед шведов, у которых еще игра в запасе.
Грузия – Косово 0:1
Италия – Болгария 1:1
Литва – Северная Ирландия 1:4
Чехия – Беларусь 1:0
Эстония – Бельгия 2:5
Андора – Сан-Марино 2:0
Венгрия – Англия 0:4
Польша – Албания 4:1
Исландия – Румыния 0:2
Лихтенштейн – Германия 0:2
Македония – Армения 0:0
Куандык Шынасимов
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