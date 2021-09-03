Немецкая теннисистка Ангелик Кербер переночевала в тренажерке

3 сентября 2021, 15:32
Фото: instagram / angie.kerber

17 ракетка планеты Ангелик Кербер необычно провела ночь перед матчем второго круга на US OPEN-2021, передает zakon.kz.

1 сентября я ночевала в тренажерном зале стадиона имени Артура Эша, – написала спортсменка на своей странице в инстаграмме.

Всему причиной стали погодные условия, а именно ураган, который нагрянул на Нью-Йорк. Игры были отложены, Ангелик не смогла добраться до отеля, так было остановлено транспортное движение.
Ночь в тренажерном зале помогло Кербер, на другой день она обыграла Ангелину Калинину из Украины 6:3, 6:2.

Куандык Шынасилов


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