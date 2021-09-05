Российский актер госпитализирован в психиатрическую больницу

5 сентября 2021, 21:27
Фото: kino-teatr.ru

Российский актер Артем Алексеев госпитализирован в психиатрическую больницу в Москве с острым психозом. У артиста "случился срыв из-за тяжелобольной дочери" и ближайшие дни он проведет в клинике под надзором специалистов, передает zakon.kz.

Изначально врачи подозревали отравление психоактивными препаратами, но проведенные анализы этого не подтвердили, - пишет "Российская газета".

Отмечается, что ранее Алексеев выкрал у жены их ребенка и долгое время скрывал местонахождение четырехлетней дочери Василисы, но позже вернулся с девочкой домой.

Артист снимался в фильмах "Поездка к матери", "Пока станица спит", "Екатерина. Взлет", "Сердце матери", "Годунов" и других.


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