Российский актер госпитализирован в психиатрическую больницу

Российский актер Артем Алексеев госпитализирован в психиатрическую больницу в Москве с острым психозом. У артиста "случился срыв из-за тяжелобольной дочери" и ближайшие дни он проведет в клинике под надзором специалистов, передает zakon.kz.

Изначально врачи подозревали отравление психоактивными препаратами, но проведенные анализы этого не подтвердили, - пишет "Российская газета".

Отмечается, что ранее Алексеев выкрал у жены их ребенка и долгое время скрывал местонахождение четырехлетней дочери Василисы, но позже вернулся с девочкой домой.

Артист снимался в фильмах "Поездка к матери", "Пока станица спит", "Екатерина. Взлет", "Сердце матери", "Годунов" и других.