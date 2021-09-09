Мировой ВВП сократился на 37 процентов из-за загрязнения планеты - ученые

По мнению ученых, если выбросы углекислого газа не сократятся, то каждая его тонна к концу века обернется ущербом в 3000 долларов для мировой экономики, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Исследования, проведенные экспертами из Кембриджского университета, Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона, а также международными партнерами из Швейцарии, Германии, США и Австрии, показали, что в XXI веке мировая экономика уже заплатила за загрязнение планеты — мировой ВВП сократился на 37 процентов, пишет The Guardian.

Последствия изменения климата, вызванного влиянием выбросов, приведут к тому, что один трансатлантический перелет из Великобритании в Нью-Йорк будет стоить мировой экономике более 3000 долларов — такой будет цена ущерба от одной тонны углекислого газа к концу столетия.

Изменение климата повышает вероятность природных катаклизмов — пожаров, наводнений, засух и прочих. Вместе с тем появляется все больше свидетельство того, что они пагубно влияют на экономический рост. Например, июльские наводнения в Центральной Европе обошлись региону в 6,5 миллиарда евро.

Нам все еще нужно лучше понимать, как климат влияет на экономический рост, но даже при наличии небольших долгосрочных последствий сокращение выбросов углекислого газа становится гораздо более актуальным, — заявил эксперт Университетского колледжа Лондона Крис Брайерли.

Чем больше мир знает о рисках изменения климата, тем более неотложными становятся действия, считает доктор Университета Делавэра и Лондонской школы экономики и политических наук Джеймс Райзинг.

С каждым годом мы становимся свидетелями новых стихийных бедствий, связанных с изменением климата, и ситуация будет ухудшаться до тех пор, пока мы не достигнем глобального чистого нулевого уровня выбросов, — сказал Райзинг.

Эксперты считают, что экономические потери, к которым приводит изменение климата, будут зависеть от мер, которые страны готовы принять для борьбы с климатическим кризисом. Такой мерой в первую очередь должно стать сокращение выбросов углекислого газа.