Заложили ли в бюджете средства на строительство АЭС в Казахстане

Вице-министр энергетики РК Жумабай Карагаев на презентации проекта республиканского бюджета на 2022-2024 годы в Мажилисе прокомментировал вопрос о том, предусмотрены ли средства на строительство атомной электростанции, передает корреспондент zakon.kz.

Средства на строительство атомной электростанции в проекте республиканского бюджета на сегодняшний день не включены, - сказал Карагаев.

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Он напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана поручил правительству подготовить предложения о возможности развития в Казахстане безопасной экологической атомной энергетики в срок до сентября 2022 года.

Пока мы прорабатываем данный вопрос, - резюмировал вице-министр.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан