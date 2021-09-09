Когда Pfizer поставят в Казахстан, рассказал Алексей Цой

Когда вакцину от коронавируса Pfizer поставят в Казахстан. Об этом рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает zakon.kz.
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В четвертом квартале Pfizer будет, - отметил глава Минздрава, отвечая на вопрос, когда казахстанцам будут доступны вакцины от Pfizer и AstraZeneca.
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10 июля президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил правительству принять меры к лицам, которые допускают срыв поставки вакцины Pfizer на казахстанский рынок.
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