Борода защищает от ударов - названы лауреаты "Шнобелевской премии"

Ученые из 24 стран стали лауреатами 31-ой "Шнобелевской премии" (известной также как анти-нобелевская премия), передает zakon.kz.

Премии были удостоены, как пишет РИА Новости, американские ученые, которые в ходе эксперимента нашли доказательства того, что борода у мужчин может защищать от ударов в лицо.

Церемония вручения "Шнобелевской премии", как сообщили организаторы, состоялась в онлайн-формате.

Премия вручается за научные исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом - задуматься". Несмотря на то, что многие исследования, за которые дают премию, кажутся на первый взгляд бессмысленными или абсурдными, многие из них, как намекают организаторы, все же имеют научную ценность.

Награду за выявление "защитных функций" бороды при ударах в лицо присудили исследователям в категории "премия мира".

Премия по медицине была присуждена исследователям, доказавшим, что оргазм настолько же эффективен в снятии заложенности носа, как и противоотечные средства.

Награду в области экономики завоевали европейские ученые, которые доказали, что степень ожирения политиков коррелирует с уровнем коррупции в стране.

Премию по химии получила группа ученых из Германии, Британии, Греции, Австралии, которые исследовали химический состав воздуха в кинотеатрах с целью выяснить, есть ли связь между запахами, которые выделяют зрители, и сценами насилия, антисоциального поведения, употребления наркотиков, показанных в фильмах.

Премию по экологии получили ученые из Испании и Ирана за применение генетического анализа в изучении видов бактерий, находящихся в выброшенных жевательных резинках на тротуарах разных странах.

Как сообщают организаторы, всего было вручено 10 премий.