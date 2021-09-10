Как изменился "визовый рынок" с начала пандемии

По данным ООН, в 2020 году наиболее пострадавшей отраслью экономики стал туризм. Из-за коронавируса страны закрыли свои границы. Людям стало не до поездок: специалистам пришлось перейти на удаленный режим работы, школьникам и студентам - учиться дистанционно. Казахстанские студенты, которые учились в зарубежных университетах, были вынуждены вернуться домой.

Мы поговорили с основателем Центра визовой поддержки и образования за рубежом Hastalavisa.kz Ануаром Сейткеримом, чтобы узнать, как изменилась ситуация спустя полтора года после начала пандемии. По его словам, сейчас визовый центр работает по новым правилам, передает zakon.kz.

- Ануар, вы помогаете с оформлением виз, я правильно понимаю?

- Когда компания основывалась, это был только Центр визовой поддержки, но потом мы стали Центром визовой поддержки и образования за рубежом. Мы помогаем с поступлением в университеты, колледжи. Не все ребята могут списаться с университетами, узнать их условия. У них есть уровень английского, но они не ищут сами, думают, что это сложно. Мы их консультируем. Если человек выбирает университет, мы связываемся с университетами-партнерами и помогаем с визой.

- В какие страны чаще всего оформляете визы?

- В Америку, потому что спрос очень большой. Но другими странами тоже занимаемся: в Китай, Малайзию, Чехию, Испанию, Польшу, Италию тоже оформляем. Но 80% наших клиентов - это люди, которые хотят обучаться в США.

Мы номер один по оформлению виз в США, туристических и образовательных. Люди приходят к нам чаще всего по рекомендации. Визу мы никогда не гарантируем. Решение принимает посольство и никто больше.

- Расскажите про период, когда началась пандемия.

- У нас все остановилось: и образование, и туризм. Клиенты просили возврат. Людям, которые в марте 2020 года оформились и по ним не была начата никакая работа, возвращали деньги, удержав сумму за перевод и оформление.

Мы перенесли оформление на 2021-2022 годы тех, кто оплатил полную сумму. Университеты сказали, что новое приглашение оформят бесплатно, а оно стоит 500 долларов. Сказали, что эти 500 долларов не сгорают, все переносится на год. Еще есть Sevis ID - это индивидуальный номер студента. Любой человек, который поступает в США на обучение, должен оплатить 350 долларов за регистрационный номер. Они тоже были перенесены на год.

Мы закрыли офисы примерно на пять месяцев. В сентябре открылись, уже поднимали базу, начали работу, но посольства то открывались, то закрывались. И весь процесс затянулся. В обычные дни посольством США даются 100 мест в день на все виды виз, в месяц это 3 тыс. мест. А в пандемию на все виды виз давали примерно 10 мест. Мы отслеживали, подключали новые технологии, наша работа удвоилась, потому что процессы очень сильно затруднились.

- Как вы платили зарплату сотрудникам, если были закрыты пять месяцев?

- Мы отправили всех в отпуск. Некоторых отправили с содержанием на первые 3-4 месяца, некоторых - без содержания. У меня на тот момент были другие виды бизнеса, которые поддерживали этот вид.

- Когда стали приходить новые клиенты?

- Примерно в марте этого года. По сравнению с 2020 годом клиентов стало больше, но мы ставим определенные лимиты. К примеру, в этом месяце мы должны продать вот столько, больше не продаем, потому что если мы не сможем отработать с клиентом определенные договоры, у нас могут быть конфликты с клиентами. Мы стараемся этого не допускать.

Иногда мы видим, что посольство открывает 50 мест на этот месяц на студенческие и туристические визы. Мы набираем 50 человек, но посольства могут хаотично закрыть эти места и дать их на следующий месяц. Мы заранее говорим, что есть риски, визу мы не гарантируем. Мы предупреждаем, что все может затянуться.

- Как часто казахстанцам, которые хотят поехать учиться, отказывают в визе?

- До пандемии процент одобрения был 80-90%. Люди уезжали, приезжали на каникулы, все было хорошо. Никто не нарушал никаких законов. После карантина многие стали оставаться там по своей воле, либо не по своей - границы закрылись. После пандемии процент отказов чуть увеличился. Из наших клиентов, которые едут на обучение, 50-60% на данный момент уезжают, а у 40% не получается, потому что посольство говорит: "Мы не дадим визу".

- Увеличился ли поток клиентов в этом году?

- Поток клиентов увеличился, желающих после карантина стало больше. Они видят, что сфера диджитала в США более развита. В Америке дают хорошее образование по направлениям маркетинг, PR, IT. Людей стало чуть больше. Но с одобрениями виз чуть-чуть похуже.