Для снижения рисков и угроз в сфере религии нужно реформировать госуправление – эксперт

Действующая система государственного управления в сфере религий не позволяет эффективно координировать реализацию государственной политики в данной области, считает директор Центра исламских исследований, доктор религиоведения Балгабек Мырзаев, сообщает zakon.kz.

Для минимизации рисков и угроз в сфере религии необходимо, прежде всего, реформировать систему государственного управления по вопросам регулирования религиозной деятельности - такое мнение высказал директор Центра исламских исследований, экс-заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК, доктор религиоведения Балгабек Мырзаев на круглом столе, посвященном противодействию экстремизму и терроризму в Центральной Азии. Данное мероприятие было организовано и проведено в режиме онлайн Институтом анализа религиозной ситуации и религиоведческой экспертизы с участием представителей научно-экспертных кругов Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

- Во-первых, действующая система государственного управления в сфере религий не позволяет эффективно координировать реализацию государственной политики в данной области, - подчеркнул эксперт. - Все прекрасно понимают, что Комитет по делам религий МИОР РК как центральный уполномоченный орган не имеет прямых и эффективных механизмов координации работы разных ведомств как на республиканском, так и на региональном уровне.

По мнению Балгабека Мырзаева, в силу отсутствия четких механизмов координации не выстроена на должном уровне вертикаль взаимодействия республиканских и региональных структур по основным направлениям работы. Поэтому, считает он, необходимо безотлагательно пересмотреть деятельность Комитета касательно его эффективности.

- Во-вторых, нам необходимо признать, что деятельность региональных центров исследований проблем религий - ЦИПР - в части профилактики религиозного экстремизма и разъяснительных работ не контролируется на центральном уровне, тогда как это является главным и ключевым направлением государственной политики в религиозной сфере. Но на сегодняшний день не уделяется внимание этим актуальным проблемам, - резюмировал спикер.

Торгын Нурсеитова