Трамп обвинил Байдена в поражении в Афганистане

Бывший президент США Дональд Трамп в годовщину терактов 11 сентября раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена в политике, проводимой в Афганистане, сообщает zakon.kz.

Как передает Daily Mail, Трамп обвинил Байдена за "плохое планирование" и "невероятную слабость" при выводе войск из Афганистана и сказал, что лидера США выставили дураком, чего нельзя было допускать.

Это 20-й год войны, и он должен был стать годом победы, чести и силы. Вместо этого Джо Байден и его некомпетентная администрация потерпели поражение и сдались. Мы будем жить дальше, но, к сожалению, наша страна останется раненой долгое время. Мы будем бороться, чтобы восстановиться после унижения, вызванного этой некомпетентностью. Не бойтесь, Америка снова станет великой. Дональд Трамп

20 лет назад террористы захватили четыре гражданских лайнера. Два из них были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона, а последний упал в поле в Пенсильвании. Жертвами атак стали почти три тысячи человек, более шести тысяч получили ранения. После этого США вторглись в Афганистан, где скрывался лидер "Аль-Каиды" и организатор терактов Усама бен Ладен.

Небольшие поминальные церемонии будут проводиться по всей Америке. Во время церемонии в Нью-Йорке будет шесть минут тишины, символизирующих время с момента столкновения самолета с башней и до полного разрушения здания.