Беспорядки против санитарных пропусков продолжаются в Париже

Крупные беспорядки вновь вспыхнули на митинге против санитарных пропусков в Париже, сообщает zakon.kz.

Полиция применила водометы и слезоточивый газ против участников протестов, передает Le Figaro.

По предположениям полиции, на митинги в Париже вышли около 30 тыс. митингующих, всего их число по стране достигнет 170 тыс.

Противники санитарных пропусков выходят на улицы девятую субботу подряд.

Согласно данным МВД, в эту субботу на акции протеста против санитарных пропусков во Франции вышла 121 тысяча человек, из них в Париже — 19 тысяч. Сотрудники правоохранительных органов задержали 76 человек, из них 70 — в столице республики. Травмы в ходе протестов получили трое полицейских.