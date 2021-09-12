Опубликован видеодайджест о главных событиях в Казахстане с 6 по 12 сентября

На официальном сайте премьер-министра РК был опубликован видеодайджест о главных событиях недели с 6 по 12 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

6 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев дал старт работе Офиса цифрового правительства, включающего в себя национальный аналитический центр, центр цифровой трансформации и национальный проектный офис. В рамках работы Офиса будет осуществляться автоматизация первичной аналитики, подготовка прогнозов и сценариев развития, мониторинг и выявление рисков срыва достижения целевых показателей и т.д. Центр цифровой трансформации будет заниматься реинжинирингом процессов государственных органов и переводом их в цифровой формат.



Во вторник, 7 сентября, под председательством премьер-министра Аскара Мамина состоялось заседание Правительства РК. На заседании были рассмотрен Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Президента РК Токаева. Глава Правительства отметил, что особое внимание будет уделено обеспечению роста реальных доходов населения через повышение заработных плат, наращивание доли частного сектора, снижение налоговой нагрузки. В ходе обсуждения второго вопроса был рассмотрен Комплекс мер антиинфляционного реагирования. Аскар Мамин поручил государственным органам и организациям, местным исполнительным органам немедленно приступить к выполнению предусмотренных мер, Министерству национальной экономики - обеспечить мониторинг за ходом их реализации.

В этот же день Аскар Мамин и руководитель Администрации Президента РК Ерлан Кошанов приняли участие во внеочередной сессии маслихата Мангистауской области, единогласно поддержавшего предложенную главой государства Касым-Жомартом Токаевым кандидатуру Нурлана Ногаева на должность акима региона.

9 сентября премьер-министр РК Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой Акмолинскую область. Глава Правительства ознакомился с осенне-полевыми работами, материально-технической базой местных сельскохозяйственных предприятий, проектами по возделыванию и очистке зерновых и кормовых культур, а также расширению производства мясной и молочной продукции. Мамин посетил производственные площадки. Также премьер-министр осмотрел объекты социальной инфраструктуры с. Жаксы - многоквартирный жилой дом, спортивную школу и торговый центр.

В четверг глава Правительства представил коллективу Министерства энергетики нового руководителя - Магзума Мирзагалиева. Глава Правительства отметил большой опыт работы Мирзагалиева на руководящих должностях в энергетической отрасли. Он прошел путь от инженера по бурению до заместителя председателя правления АО "НК "Казмунайгаз", вице-министра энергетики. С июня 2019 года занимал пост министра экологии, геологии и природных ресурсов.

10 сентября, в пятницу, премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов нового руководителя - Сериккали Брекешева. Глава Правительства отметил, что перед Министерством экологии, геологии и природных ресурсов поставлены важные задачи по обеспечению эффективной реализации нового Экологического кодекса, подготовке Концепции низкоуглеродного развития, увеличению площади лесного фонда, дальнейшему развитию системы управления водными ресурсами и рыбного хозяйства.