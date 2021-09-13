Казахстанцы взяли второе "золото" на чемпионате Азии по пулевой стрельбе

В Шымкенте продолжается чемпионат Азии по пулевой стрельбе. Казахстанские спортсмены отметились второй золотой медалью, передает zakon.kz.

На этот раз успех был достигнут в командных соревнованиях. Эльдар Иманкулов, Владимир Исаченко, Валерий Рахимжан стали первыми в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров), - сообщает Национальный олимпийский комитет РК.

Второе место заняла команда из Саудовской Аравии, бронзовая медаль на счету Кыргызстана.

Также Елизавета Безрукова, Ислам Усейнов стали третьими в стрельбе из пневматической винтовки (микс, 10 метров)

Добавим, что ранее золотую награду завоевал Эльдар Иманкулов.