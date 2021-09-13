Токаев дал главе Антикора ряд конкретных поручений

13 сентября 2021, 19:13
Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова, сообщает zakon.kz.

По информации Акорды, президент заслушал подробный отчет об основных результатах работы Агентства по противодействию коррупции за 8 месяцев текущего года.

Руководитель антикоррупционной службы доложил президенту о реализации Послания главы государства и исполнении его поручений. Марат Ахметжанов сообщил о предварительных итогах комплексного анализа сферы субсидирования в агропромышленном секторе и результатах досудебных расследований по конкретным уголовным делам. Токаев также был ознакомлен с работой по совершенствованию подходов к противодействию системной и бытовой коррупции с активным использованием превентивных мер, - говорится в сообщении.

По итогам встречи президент дал Марату Ахметжанову ряд конкретных поручений.


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