Школьники нашли в учебнике по английскому ссылку на порносайт

Ссылка на запрещенный контент оказалась в учебниках, выпущенных в России в 2008, 2014 и 2021 годах, передает zakon.kz со ссылкой на ren.tv.

В Краснодаре ученики шестого класса обнаружили в учебнике по английскому языку, по которому они занимаются, ссылку на сайт с порнографическим контентом. Один из учащихся рассказал о находке своему отцу, а затем новость начали активно обсуждать в родительском чате. Издательство "Просвещение" сообщило о приостановке публикации печатной версии учебника Spotlight, где была найдена ссылка на порносайт, - говорится в сообщении.

Известно, что ссылка оказалась внизу страницы среди заданий на тему "Who are you?". Она ведет на сайт с двумя порнографическими изображениями, рассказом порнографического содержания и видеозаписью, где мужчина и женщина танцуют сальсу.

Как два солидных госучреждения - Российская академия наук и Российская академия образования одобрили такой учебник английского для школьников, еще предстоит установить.

Издательство "Просвещение" приостановило издание и распространение печатной версии учебника по английскому языку, где была опубликована ссылка на порносайт, - рассказали в пресс-службе издательства ТАСС.

Там также уточнили, что издательство обратилось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать на территории РФ указанный в иллюстрации ресурс. Известно, что "Просвещение" уже внесло исправления в электронную версию учебника, она доступна по ранее приобретенным ссылкам.