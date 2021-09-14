DiDi прокомментировали обращение блогера

Сервис по заказу такси DiDi отреагировал на обращение блогера Дмитрия Куцеля.

Мы внимательно отслеживаем комментарии наших пользователей и обязательно их учитываем: отзывы и замечания помогают нам развивать и совершенствовать сервис. Мы благодарны Дмитрию Куцелю за его отзыв и внимание к работе DiDi, и всегда рады видеть Дмитрия в числе наших пользователей, - заявили в компании.

В компании DiDi хотели бы обратить внимание на несколько затронутых аспектов:

- персональные данные наших пользователей в Казахстане обрабатываются и хранятся в соответствии с действующими политиками конфиденциальности и в полном соответствии с законодательством, в том числе в рамках требований к их сбору, хранению, обработке, использованию, обмену и удалению;

- мы ежедневно работаем над развитием сервиса, выстраивая надежный и эффективный маркетплейс, где пользователи могут заказать поездки по выгодной цене, а водители-партнеры сервиса получают возможность хорошего заработка. Заработок водителей, сотрудничающих с DiDi, зависит от количества отработанных часов и совершенных поездок, от наличия динамических коэффициентов, программ дополнительного вознаграждения и других факторов;

- среднее время ожидания автомобиля, заказанного в DiDi в Алматы, сегодня составляет порядка 5 минут, и это очень хороший показатель для сервиса, запущенного менее трех месяцев назад.

Мы нацелены на обеспечение комфортных и безопасных поездок в Казахстане, и приложим максимум усилий для того, чтобы наши пользователи были довольны сервисом и ни один отзыв не остался без внимания, - уточнили в пресс-службе.