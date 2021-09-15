"Барыс" нокаутировал самый титулованный хоккейный клуб России

Казахстанский "Барыс" в рамках игр КХЛ 14 сентября крупно разгромил московский ЦСКА, передает zakon.kz.

Столичный клуб одержал волевую победу - 6:2, в начале встречи проигрывая со счетом - 0:2. Хозяев вперед вывели Никита Нестеров и Антон Слепышев. Во втором периоде Кёртис Волк сократил отставание - 2:1.

Шоком для хозяев стало начало третьей двадцатиминутки, в течение считанных минут "Барыс" забил трижды. У гостей отличились Якоб Берглунд, дубль оформил капитан Даррен Дитц. Армеец Матвей Гуськов немного сократил отставание.

Но "Барыс" не собирался упускать трудовую победу. Алихан Асетов и Якоб Лилья завершили разгром ЦСКА - 6:2. Данная победа позволила хоккеистам из Нур-Султана подняться в турнирной таблице с 11-го на восьмое место в Восточной конференции.

Следующая игра у "Барыса" также на выезде. 16 сентября матч с рижским "Динамо".

Необходимо отметить, что ЦСКА - самый легендарный клуб СССР и России. Армейцы становились 32 раза чемпионами СССР, 20 раз владели Кубком европейских чемпионов, выигрывали Кубок Гагарина в 2019 году

Куандык Шынасилов