Ученые Уральска обсудили вопросы сохранения культурного наследия

В рамках празднования 30-летия Независимости РК и реализации государственной программы "Рухани жаңғыру" в Уральске Западно-Казахстанской области прошла республиканская научно-познавательная конференция "Марабай тағылымы" в честь 180-летия эпика-жыршы Марабая Кульжабайулы.

Известные в республике фольклористы, историки, жыршы, исследователи искусства из городов Алматы, Нур-Султан, Актау, Уральска отметили значимое событие в культурной жизни казахстанцев, подчеркнув, что необходимо уделять важное значение пропаганде культурного наследия, его сохранению и развитию культурно-образовательной среды, являющейся основой национальной идентичности и государственности.

За годы Независимости накоплен созидательный опыт и достижения нашей страны в сфере культуры очень значимы. Государственные программы "Мәдени мұра", "Народ в потоке истории", развитие культурных проектов и успех талантливых казахстанцев на родине и за рубежом – все эти достижения приобретены в период современной истории. Предстоит более масштабная и фундаментальная работа по популяризации культурных ценностей. Необходимо проанализировать проблемные вопросы для создания развитой культурно-образовательной среды для всего общества, – сказал заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов.

Как отметил на конференции исследователь наследия Марабая Кулжабайулы Нурлан Садир, в рамках сохранения уникального культурного наследия казахского народа в регионе на постоянной основе ведется работа по популяризации и изучению эпических сказаний, терме, народных песен и кюев. Среди значимых личностей эпического жанра жыршы Мирабай Кульжабай оставил свой уникальный след в традициях жырау-сказителей западного региона Казахстана.

В честь знаменитого жыршы в областном казахском драматическом театре им.Х.Букеевой прошла премьера музыкально-драматической композиции "Марабай", а в Доме культуры Теректинского района ЗКО состоялся региональный конкурс "Жыр дүлдүлі – Марабай", в котором приняли участие жыршылар из городов Кызылорда, Актобе, Атырау, Актау, районов Западно-Казахстанской области и Уральска.