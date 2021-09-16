На большей части Казахстана ожидаются дожди

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 17 сентября, сообщает zakon.kz.

Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана - пройдут дожди с грозами и усилением ветра. И только на юге и юго-западе страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, на юго-западе - пыльная буря, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью на северо-западе 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской области днем ожидается усиление ветра 15-20, на юге 25 м/с. В Акмолинской области утром и днем на северо-западе и юге ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области днем на юге ожидается гроза, на северо-востоке усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области ночью и утром на севере ожидается гроза, днем в центре усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области ночью в центре и на западе, днем в центре и на юго-востоке ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем с пыльной бурей. В Восточно-Казахстанской области днем на западе, северо-западе ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области днем на западе, севере и в центре ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке Западно-Казахстанской области на поверхности почвы, на севере Костанайской области ожидаются заморозки 3 градуса.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, на юго-западе, западе Костанайской, Карагандинской, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской, на юге Восточно-Казахстанской, в центре Павлодарской, на северо-западе Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в ведомстве.

В Нур-Султане - переменная облачность, днем дождь. Ветер западный, юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +14+16°С.

В Алматы - переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем 29+31°С.

В Шымкенте - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +33+35°С.