Гроза и заморозки ожидаются в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды на 18 сентября, сообщает zakon.kz.

На северо-западе Карагандинской области ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки три градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-востоке Северо-Казахстанской области ночью ожидаются заморозки два градуса. Ветер западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе Акмолинской области ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы три градуса. Утром и днем на северо-западе области ожидается ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается ветер западный, порывы 15 м/с.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Западно-Казахстанской области ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки два градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горах Туркестанской области днем ожидается гроза. На севере области ветер северо-западный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.