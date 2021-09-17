Ученые проанализировали постковидный синдром у детей и подростков

Исследователи из Австралии показали, что постковидный синдром у детей и подростков в отличие от взрослых редко длится больше 12 недель, передает zakon.kz.

Ученые проанализировали 14 международных исследований, изучающих здоровье 19,4 тыс. детей, которые сообщили о стойких симптомах после перенесенной коронавирусной инфекции. Среди наиболее распространенных симптомов, зарегистрированных на протяжении от четырех до 12 недель после острой фазы COVID-19, были головная боль, усталость, нарушения сна, трудности с концентрацией и боли в области живота, - пишет lenta.ru.

Как отмечается, в большинстве случаев симптомы не наблюдались на протяжении более 12 недель.

В то же время ученые указывают на необходимость дальнейших исследований синдрома, так как у большинства существующих исследований имеются серьезные ограничения. Так, некоторые из них не устанавливают разницу в протекании синдрома между переболевшими коронавирусной инфекцией и перенесшими ее бессимптомно. Кроме того, большинство работ полагаются на результаты опроса детей или родителей, не проверяя их экспериментально. Многие симптомы постковидного синдрома было трудно отличить от непрямых эффектов пандемии, сетуют ученые.