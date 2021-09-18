Семья отравилась газом в Шымкенте, женщина скончалась

Трагедия произошла в Шымкенте в одной из квартир микрорайона "Восток", передает zakon.kz.

Как уточняет otyrar.kz, запах угарного газа почувствовали соседи. Они и вызвали скорую помощь. Чтобы попасть в квартиру, людям пришлось выламывать двери. Спасти 55-летнюю хозяйку квартиры не удалось. Она скончалась до прибытия врачей. Ее 26-летняя дочь и внучка пяти лет в бессознательном состоянии были доставлены в больницу. Сейчас за их жизнь борются врачи-токсикологи.

16-го сентября в 20:40 в отделение токсикологии по линии скорой помощи доставлены двое больных. Это мама, 1995 года рождения, и дочка, 2016 года рождения. С диагнозом "отравление природным газом" в тяжелой степени тяжести после токсической интоксикации. Со слов родственников и бригады скорой помощи, отравление получили, купаясь дома, пользуясь неисправной газовой колонкой, - рассказал врач-токсиколог Марат Кокенов.

Аварийная бригада выявила в квартире нарушение монтажа газовых приборов. Они были вынесены на лоджию, при этом в дымоходе проточного водонагревателя отсутствовала тяга. Сейчас на месте трагедии работают дознаватели Управления пожарного контроля.

Предварительная причина - нарушение использования газовой колонки для обогрева воды. Еще раз хотел бы предупредить жителей города Шымкент, гостей в преддверии отопительного периода, чтобы соблюдали все требования техники безопасности, пожарной безопасности, - сказал начальник Управления государственного пожарного контроля Абиль Уразов.