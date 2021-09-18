Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на юго-западе от Алматы

Ночью 18 сентября на юго-западе от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4.9, сообщает zakon.kz.

18 сентября 2021г. в 4:30 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 516 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 11.1.

Магнитуда MPV 4.9.

Координаты эпицентра 39.53° с.ш. 73.12° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет