Казахстанские футболистки крупно уступили на старте отборочного этапа ЧМ-2023

В 2023 году в Австралии и Новой Зеландии пройдут матчи чемпионата мира по футболу среди женщин, передает zakon.kz.

Чтобы попасть на это мировое первенство, командам необходимо пройти сито квалификационных игр. Женская сборная Казахстана свой отборочный этап начала неудачно, проиграв на выезде футболисткам из Уэльса - 0:6. У казахстанских футболисток еще остаются шансы на удачный расклад в дальнейшей борьбе за путевку на мировое первенство, но для этого необходимо не терять очки с другими соперницами.

В подгруппе с казахстанской командой Франция, Словения, Эстония и Греция, с последней из этого списка будет следующий матч. Встреча Греция - Казахстан пройдет 21 сентября.

Куандык Шынасилов