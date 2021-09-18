Легковушка впечаталась в фасад магазина в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске произошло ДТП. Нетрезвый водитель врезался в фасад магазина, передает zakon.kz.

Как выяснилось, у мужчины не было прав.

24-летний водитель, управляя транспортным средством марки ВАЗ, совершил ДТП. Не имея права на управление транспортным средством, он, согласно заключению врача-нарколога, к тому же находился в алкогольном опьянении легкой степени. При возникновении неисправности на транспортном средстве не справился с управлением и допустил наезд на фасад магазина, тем самым причинил материальный ущерб, - рассказали altaynews в пресс-службе ДП ВКО.

В результате ДТП пострадавших нет.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье 608 части 6 КоАП РК, согласно которой за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, также совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством, грозит административный арест на 20 суток.