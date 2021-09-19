На 425 ученических мест расширена школа в Бостандыкском районе Алматы

В День города аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил новый корпус школы-гимназии №199, открывшей свои двери в этом учебном году, сообщает zakon.kz.

Новый корпус к гимназии №199 в Бостандыкском районе полностью закроет дефицит ученических мест в школе. До этого времени в школе проектной мощностью 168 мест обучались 482 ребенка. Места не хватало. Теперь же благодаря новому корпусу на 425 мест все школьники смогут обучаться в комфортных условиях.

Большая работа проделана, очень рада, что теперь нашу гимназию расширили. Сегодня наш район растет, строится много новых домов, поэтому нужно строить школы, так как есть дефицит ученических мест, - отметила ветеран образования Асем Сулейменовна Беспаева, обратившись к акиму города.

Программа форсированного строительства объектов образования позволила построить новый корпус школы за довольно короткие сроки не в ущерб качеству: строительные работы начались в прошлом году и вот в сентябре 2021-го школа уже распахнула свои двери для сотен учеников.

Директор специализированной школы-гимназии с художественно-эстетическим уклоном и итальянским языком №199 Сандугаш Нышанова отмечает, что данное учебное заведение было организовано в 2017 году на базе здания детского дома №2. Старое здание 1962 года постройки не соответствовало всем потребностям и не было рассчитано на такое большое количество детей. Однако акимат принял решение модернизировать этот объект образования, построив в нем новый корпус.

Новый корпус школы - трехэтажный. В нем есть столовая на 240 мест, актовый зал, большой спортзал, современная библиотека и учительская. Это здание соответствует всем стандартам и нормам современной школы. Кабинеты оснащены компьютерами, всем специализированным оборудованием для художественных занятий, - отметила директор школы-гимназии.

С. Нышанова рассказала, что в новом корпусе будет проходить обучение общеобразовательным предметам, а в старом корпусе оборудуют мастерские для занятий творчеством. Кроме того, планируется реконструкция старого здания, чтобы сделать его соответствующим стандартам школ с художественным уклоном.

Кроме строительства корпуса нам поменяли забор, благоустроили территорию, высадили деревья. Мы сами разработали дизайн оформления школы, библиотеки, и нам все сделали, - говорит директор школы.

В Алматы в 2021-2022 учебном году функционируют 289 школ с общим контингентом более 300 тыс. учащихся, из них 207 государственных школ и 82 частные школы. Для поэтапного решения дефицита ученических мест ведется строительство объектов образования.



Всего в целях обеспечения комфортного образовательного процесса школьников города в текущем году строятся 8 школ на 12 600 мест: 3 школы на 5100 мест будут сданы в декабре текущего года, оставшиеся 5 - во II квартале 2022 года. В целом до конца года будет введен в эксплуатацию 31 объект образования с общей численностью порядка 16 тыс. ученических мест.