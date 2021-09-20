Футзал: что известно о сопернике сборной Казахстана по 1/8 финала

Сборная Казахстана сыграет с Таиландом на стадии 1/8 финала мирового первенства по футзалу в Литве, передает zakon.kz.

Команда Таиланда является одной из сильнейших на азиатском первенстве. Дважды была серебряным и 4 раза бронзовым призером азиатского чемпионата по футзалу. Тайцы пять раз играли в мировых первенствах, но дальше 1/8 финала никогда не выходили.

В Литве представители Таиланда играли в группе "С", где их соперниками были Португалия, Марокко и Соломоновые острова. Азиаты проиграли только португальцам - 1:4, с Марокко сыграли вничью - 1:1, выиграли только у островитян - 9:4.

Лидерами сборной Таиланда являются Джирават Сорнвичиан и Супхавут Туеанкланг, они входят в список лучших снайперов чемпионата мира. Оба забили по три мяча.

Несомненно, в матче 1/8 финала "Казахстан" - "Таиланд" все специалисты и букмекеры ставят на казахстанскую дружину. Если сопоставить рейтинг этих команд, то Казахстан в мировой классификации занимает пятое место, а тайцы расположились на 44-й позиции.

Но это спорт, и он всегда приносит сюрпризы и сенсации, потому что на стадии 1/8 финала слабых соперников нет. Каковы бы не были прогнозы, все будет известно 23 сентября. Начало матча - в 23:00 по времени Нур-Султана.



Куандык Шынасилов