Алматинский зоопарк опубликовал архивные фото

Архивные фото алматинского зоопарка появились в Сети, передает zakon.kz.
Ко Дню города мы подготовили для вас подборку архивных кадров. Очень интересно оглянуться назад и увидеть, как было раньше.
Алматинский зоопарк всегда был городской достопримечательностью и любимым местом семейного досуга горожан. Для многих он остается таковым и сейчас, - говорится в сообщении зоопарка в Instagram.
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День города Алматы отмечается по традиции в первое воскресенье октября.
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