Кыргызский депутат предложил назначить одного посла в Азербайджан и Армению

Замглавы МИД КР пришлось объяснять председателю Комитета Жогорку Кенеша по международным делам Тазабеку Икрамову, почему Кыргызстан не может назначить одного посла в Азербайджан и Армению, передает zakon.kz.

Sputnik Кыргызстан сообщает, что сегодня, 20 сентября, под председательством Икрамова прошло заседание Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности. Министерство иностранных дел предложило, чтобы посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат также была назначена послом КР в Армении с резиденцией в Москве.

Икрамов поинтересовался, почему так происходит.

Вы предлагаете, чтобы посол в России курировал и Армению. Вообще, Россия — большая страна. У нашего посольства работы там много. Надо было курирование Армении добавить к обязанностям посла в Азербайджане. Там у нас граждан мало. Почему вы добавляете работы посольству в России, которое и так не успевает обслуживать мигрантов? - спросил депутат.

Замглавы МИД Нуран Ниязалиев ответил, что на то есть веская причина.

На Кавказе у нас есть посольство в Азербайджане, которое находится в Баку. Однако возможности курировать Армению из Баку нет, так как Армения ввиду сложившихся отношений с Азербайджаном не даст на это согласия. Армянская сторона отмечала, что мы можем продолжить сотрудничество из России, - сказал Ниязалиев.

В итоге предложение МИД было одобрено. Кроме того, на заседании депутат Шайлообек Атазов обвинил членов кабмина в неподготовленности и низком уровне квалификации. Икрамов с ним согласился и призвал членов кабмина готовиться к заседаниям комитета.