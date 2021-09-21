Тренер штангиста дал первое интервью: Альберта было не узнать

Смерть тяжелоатлета Альберта Линдера привела к широкому резонансу в спортивных кругах, сообщает zakon.kz.

Бывшие члены сборной Казахстана утверждают, что обстановка в команде всегда была далека от идеала.

Спортсмены, в том числе брат умершего Альберта Линдера, на своих страницах в социальных сетях выступили с жалобами и критикой в адрес тренеров команды сборной. Федерация тяжелой атлетики РК намерена взять это дело на контроль и разобраться в каждом обвинении, - отметили в федерации.

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По данным телеканала "КТК", сам тренер сборной Казахстана, на которого посыпались обвинения, о Линдере отзывается положительно. Он заявил, что у парня были большие перспективы в тяжелой атлетике, но решение уйти из национальной сборной тот принял сам. Все якобы началось с допинг-теста перед Олимпиадой в Рио.

Приезжает допинг-контролер, берет баночки, там дает номера, листок. Дает спортсмену с номерами, со всем. Он сдавал пять контролей. Четыре контроля у него были чистые. Пятый контроль, он оказался грязным. И он не попал на Олимпийские игры, - говорит Сергей Седов, тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике.

Тренер заявляет, что сборная Казахстана переживала сложные времена. Непросто было и самому Альберту.

Тогда Альберта было не узнать. Я его тогда освободил. Это было в Таразе. Освободил от тренировок, и мы очень много, часами разговаривали. И он говорит: "Не хочу я так, вот этот Рио. Я не хочу, я лучше пойду работать, еще что-то делать, но повторять этот путь я не хочу", - сказал Седов.

Кроме того, о смерти высказался знаменитый казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин. Он считает, что проблема требует комплексного решения.

В Казахстанском Союзе спортсменов мнение Ильина разделяют.

Работа нашей федерации, уполномоченных органов – прежде всего на результаты. Они не задумываются, куда дальше спортсмены, после того как заканчивают свою спортивную карьеру, куда они пойдут. Нет никаких адаптационных работ со стороны тех же самых федераций, со стороны государственных органов. И это последствия того, что мы сейчас получаем. На данный момент у нас спортсмены никак социально не защищены, - говорит Азамат Карлыгашев, председатель РОО "Казахстанский союз спортсменов".

В Федерации тяжелой атлетики планируют провести свое внутреннее расследование. Обещали поговорить с каждым штангистом. А в полиции сообщили, что по факту смерти Альберта Линдера началось досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства".