Стрельба в Алматы - семьям погибших полицейских выделят жилье

По поручению министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева заместитель министра Мурат Баймукашев посетил семьи погибших сотрудников полиции Дархана Сулеева и Нурбола Байгазиева, сообщает zakon.kz.

От имени руководства МВД, личного состава органов внутренних дел он выразил соболезнование родным и близким полицейских, погибших при исполнении своих служебных обязанностей, - говорится в сообщении МВД.

По ходатайству министра внутренних дел акиматом Алматы семьям погибших сотрудников полиции выделяется жилье.

Вместе с тем приказом министра внутренних дел участковые инспекторы, до конца стоявшие на страже порядка и закона, награждены медалями "Құқыт тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін" посмертно.

Участковый инспектор ОМПС УП Алатауского района, майор полиции Дархан Сулеев, 1982 года рождения, в органах внутренних дел служил с 2003 года. После окончания магистратуры Алматинской академии МВД РК в августе 2021 года был назначен на должность участкового инспектора. За годы службы в ОВД имел шесть поощрений, в том числе награжден медалью 3-дәрежелі "Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін", а также нагрудным знаком "Қазақстан полициясына 25 жыл". Женат, имел пятерых несовершеннолетних детей. Участковый инспектор ОМПС УП Алатауского района капитан полиции Нурбол Байгазиев, 1988 года рождения, в органах внутренних дел служил с 2014 года. Имел 13 поощрений, в том числе награжден нагрудными знаками "Үздік құтқарушы жауынгер" и "Қазақстан полициясына 25 жыл". Женат, имел двоих несовершеннолетних детей.

20 сентября в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы мужчина 1967 года рождения открыл огонь по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции и гражданским. Погибли пять человек - двое сотрудников полиции, один судоисполнитель, владелец дома и его представитель. Начато два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Нападение на представителя власти" УК РК.

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По статье "Убийство в отношении двух и более лиц" подозреваемому грозит наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

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Подозреваемый был задержан с участием бойцов специального назначения. Он водворен в ИВС. Его допрашивают.

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Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил семьи полицейских и гражданских лиц, погибших при стрельбе в мкр. "Акбулак".

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