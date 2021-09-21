Сапарбаев: Мы должны готовить олимпийских чемпионов

На сегодняшний день в Жамбылской области упор делается на 74 вида спорта, 25 из которых относятся к категории олимпийских видов спорта.

На совещании под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева обсудили возможности развития массового спорта в регионе и достижения спортсменов.

У нас есть конкретные поручения Елбасы, президента касательно развития массового спорта. Несмотря на то, что количество граждан, занимающихся массовым спортом, достигло 32%, показатель все еще остается низким. Что касается профессионального спорта, после Бахтияра Артаева в 2004 году воспитать нового олимпийского чемпиона нам не удалось. На протяжении 17 лет всего 3 призовых места. Две медали завоевал дзюдоист Ельдос Сметов и одну - мастер по вольной борьбе Акжурек Танатаров. Не радуют результаты мировых чемпионатов. Выделяемые суммы значительные. Столько объектов построено. Количество детей в составе национальной сборной большое, а результатов нет. Спортивные школы на протяжении 10-15 лет возглавляют одни и те же граждане. Однако плодов работы мы не видим. Нет роста и развития и у тренеров. Есть спортсмены, которые выступают за другие регионы. Мы должны составить список и возвратить их. Ничего от восхваления друг друга не выйдет. Что нужно сделать, где искать недочеты? - спросил Бердибек Сапарбаев.

"Мы воспитываем спортсменов, выделяем средства на участие в соревнованиях, однако говорите, что не можете вмешиваться в подготовку наших спортсменов в составе национальной сборной. Так быть не должно. Давайте не будем хвастаться достижениями в кокпаре, тогызкумалак, армрестлинге. Нужно обратить внимание на волейбол, теннис, плавание, гимнастику. Результатов в таких олимпийских видах спорта, как греко-римская борьба, вольная борьба, плавание, у нас нет, - подчеркнул глава региона. В свою очередь руководитель Управления физической культуры и спорта Нурбол Жунисбеков заверил, что будет проведена работа с недостатками. Затем раскритиковал результаты работы ряда спортивных школ региона. "Не показывает высоких результатов школа №32 в Таласском районе. Плохо. Такого же состояние и школы №34. Подобная ситуация сложилась и в других районах. Некоторые спортивные школы развивают десять, а то и 15 видов спорта. Однако результатов никаких. Почему управление не анализирует все эти факты?" - спросил аким области.

Глава региона поинтересовался, на каком уровне работа с тренерами.

"Мы назначаем тренеров, которые показали высокие результаты на мировом, азиатском уровнях. Молодежь прошла школу молодых, сильных тренеров и показывает хорошие результаты. Воспитанники тренеров, назначенных три года назад, только присоединяются к рядам молодежи", - делится Нурбол Жунисбеков.

В священной Аулие ате немало талантливых спортсменов. Нужно использовать их возможности. Специалисты готовили таких чемпионов, как Б. Артаев. Это сильные тренеры. Нужно их поддержать и поставить требование: "Воспитать чемпиона, который займет место Бахтияра". Кроме того, складывается впечатление, что работа с федерацией не осуществляется. Некоторые физкультурно-оздоровительные комплексы не взяты на баланс. Управление должно работать. При демонстрации комплексов уверяете, что все хорошо. Почему открыто не говорите, чего и кому не хватает? Кого мы обманываем? - подчеркнул глава региона.

В ходе встречи выступил директор областного филиала ассоциации боевых искусств Казахстана Бейбит Ыстыбаев. По его словам, нужно усилить спрос с главных тренеров и возложить на них ответственность, чтобы добиться результатов. А неэффективные тренеры должны сами задуматься.

Давно не было таких свободных встреч. Нужно поднять еще один вопрос. Мы недовольны бюджетом районных спортивных школ. Сильных детей там много. Нужно улучшить состояние спортивных школ. Во времена Советского Союза получить звание кандидата в мастера спорта или мастера спорта было очень сложно. Сейчас все по-другому. Становятся мастерами спорта, выиграв турнир Марата. Ладно, если республиканский чемпионат. Вкратце, мы должны внимательно отнестись к тренерскому вопросу. Сильных тренеров на самом деле не больше десяти. Каждый должен быть на своем уровне, - отметил трижды обладатель звания "Қазақстан барысы".

Затем выступил руководитель областной специализированной школы-интерната Акжурек Танатаров. Он удивлен, что спортсмены собираются в соседнюю Кыргызскую Республику для проведения тренировочных сборов.

Мы ничего не выиграем от поездки в Кыргызстан. Они нам ничего не дадут. К примеру, борцы должны поехать в Дагестан, чтобы повысить уровень конкурентоспособности. Нужно исходить из того, где и какой вид спорта развит, - поделился мнением Акжурек Танатаров.

На собрании выступили личный тренер Ельдоса Сметова Галымжан Жылкелдиев, заслуженный тренер Казахстана Ф. Цой, ветеран спорта М. Жакыт, председатель общественного объединения "Ветераны спорта Жамбылской области" Ж. Ашимов.

В завершение собрания аким области поручил систематизировать работу в спортивных школах и подготовить достойных спортсменов к следующей Олимпиаде.