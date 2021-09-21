Об особенностях вакцинации беременных от коронавируса рассказал врач

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии в СЗФО Антон Михайлов объяснил, какие особенности нужно учитывать при вакцинации от коронавируса беременных, передает zakon.kz.

Как уточняется, в Петербурге уже 19 беременных женщин сделали прививку от коронавируса.

Вакцинация беременных женщин была разрешена относительно недавно. Им делают прививку "Спутник V". Отрицательного влияния вакцины на здоровье матери и внутриутробного развития ребенка не выявлено, - пишет rg.ru.

Однако прививку нужно делать после 22-й недели беременности. Соответствующие рекомендации дают разработчики вакцины. Их же озвучил на пресс-конференции Антон Михайлов.

Стоит отметить, что прививки на ранних сроках беременности не делают. Это общее правило, которому следуют во всех учреждениях здравоохранения России. В то же время, эксперт отметил, что среди 19 привившихся от коронавируса женщин, часть в момент вакцинации не знали о своем положении. Никаких негативных последствий от введения компонентов вакцины у них не наблюдается. - говорится в сообщении.

По словам Михайлова, коронавирусная инфекция у беременных может протекать в тяжелой форме. Поэтому медицинское сообщество рекомендует женщинам прививаться. Оптимальным же вариантом, подчеркнул эксперт, является вакцинация на этапе планирования беременности.