Увеличен призовой фонд Чемпионата Европы-2022 по футболу среди женщин

22 сентября прошло заседание Исполнительного комитета УЕФА в Молдове, передает zakon.kz.

Члены комитета одобрили увеличение суммы, распределяемой среди участвующих команд, а также новую модель распределения перед началом долгожданного финального турнира женского чемпионата Европы.

Первенство Европы пройдет в Англии летом 2022 года. 16 команд разделят общую сумму в 16 миллионов евро, что вдвое превышает общую сумму призовых в размере 8 миллионов, распределенных на чемпионате Европы-2017 в Нидерландах. Финансовое распределение будет включать увеличенные гарантированные суммы и бонусы по результатам на групповом этапе.

Куандык Шынасилов