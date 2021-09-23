Увеличен призовой фонд Чемпионата Европы-2022 по футболу среди женщин

23 сентября 2021, 16:12
Фото: instagram/uefa_official

22 сентября прошло заседание Исполнительного комитета УЕФА в Молдове, передает zakon.kz.

Члены комитета одобрили увеличение суммы, распределяемой среди участвующих команд, а также новую модель распределения перед началом долгожданного финального турнира женского чемпионата Европы.

Первенство Европы пройдет в Англии летом 2022 года. 16 команд разделят общую сумму в 16 миллионов евро, что вдвое превышает общую сумму призовых в размере 8 миллионов, распределенных на чемпионате Европы-2017 в Нидерландах. Финансовое распределение будет включать увеличенные гарантированные суммы и бонусы по результатам на групповом этапе.

Куандык Шынасилов


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