Заморозки и пыльная буря ожидаются в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 24 сентября, сообщает zakon.kz.

24 сентября в Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на юге-западе, северо-западе области порывы 15-20 м/с. В Актобе днем 24 сентября ветер восточный, юго-восточный, порывы 18 м/с.

Днем 24 сентября в горных районах и на западе Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем 24 сентября ожидается восточный ветер порывы 15-20 м/с.

24 сентября в центре, на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, в центре, на северо-востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Актау 24 сентября ожидается ветер юго-восточный, во второй половине дня порывы 15-18 м/с.

24 сентября в центре и западе Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем 24 сентября ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с с пыльной бурей.

Ночью 24 сентября на большей части территории Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1-6 градусов. В Бескарагайском, Уржарском районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

24 сентября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

24 сентября в Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, на юге и западе области порывы 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.