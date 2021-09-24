Привитых "Спутником V" предложили впускать в Финляндию без тестов

В финском ведомстве здравоохранения и социального развития THL готовы одобрить разрешение на въезд в Финляндию для людей, привитых российской вакциной "Спутник V", несмотря на отсутствие пока одобрения со стороны ЕС, передает zakon.kz со ссылкой на "rg.ru".

Как сообщает финский информационный портал Yle, руководители ведомства Маркку Тервахаута и Отто Хелве подписали заключение в защиту российской вакцины "Спутник V".

Отвечающие за борьбу с пандемией специалисты уверены, что привитые российской вакциной туристы не смогут усугубить эпидемситуацию в Финляндии, - говорится в сообщении.

В ведомстве еще 9 сентября подготовили отчет о "Спутник V", где указали на сложности, с которыми столкнется пограничная служба Суоми при открытии границ, если российский препарат так и не признают в ЕС.

21 сентября правительство Финляндии продлило до конца года ограничения на въезд в страну. Согласно нынешним правилам, привитые "Спутником V" граждане при пересечении границы должны сдавать тест на коронавирус.