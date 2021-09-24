За годы независимости построено крепкое и политически стабильное государство - Нурышев

За годы независимости Казахстан с честью прошел путь от становления молодого государства до авторитетного члена международного сообщества. Такое заявление сделал сегодня первый замминистра иностранных дел РК Шахрат Нурышев, передает корреспондент zakon.kz.

Нынешний год для Казахстана ознаменован 30-летием независимости. За эти годы Казахстан с честью прошел путь от становления молодого государства до авторитетного члена международного сообщества с уверенно развивающейся современной экономикой, стабильной внутренней и последовательной внешней политикой. 30 лет достижений страны стали итогом стратегического видения, мудрой и дальновидной политики Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева и главы государства Касым-Жомарта Токаева, - сказал Шахрат Нурышев на онлайн международной научно-практической конференции "Казахстан - Китай: 30-летие независимости Республики Казахстан и казахстанско-китайское вечное всестороннее стратегическое партнерство".

Ее организаторами выступают Посольство Казахстана в КНР и Китайская академия общественных наук.

Вице-министр иностранных дел Казахстана также поздравил китайских коллег с наступающим Днем образования КНР.

За этот период Китай достиг огромных успехов и уверенно движется по пути социалистической модернизации страны, строительства социализма с китайской спецификой в новую эпоху, - подчеркнул он.

Указал Нурышев и на достижения независимости Казахстана.

За эти годы полностью оформлена государственная граница и по ее периметру создан пояс дружбы с сопредельными странами, построено крепкое и политически стабильное государство, в котором в мире и согласии проживают представители более 130 национальностей и 40 религиозных конфессий. Казахстан вошел в группу стран ООН с самым высоким уровнем человеческого развития, достигнув 51 места среди стран мира. ВВП Казахстана с начала независимости вырос на 15%, а показатель на душу населения - в 13 раз. В экономику страны привлечено более 365 млрд долларов иностранных инвестиций. Продолжается работа по обеспечению достойного уровня жизни граждан, модернизации Казахстана как социально-ориентированного государства. Наша цель - к 2050 году войти в число 30-ти наиболее развитых стран мира, - подчеркнул он.

Нурышев напомнил, что в январе 2021 года дипломатические отношения между Казахстаном и КНР пересекут 30-летний рубеж.

Но все мы знаем, что взаимоотношения между нашими народами имеют более глубокие исторические корни. За последние 30 лет казахстанско-китайские отношения выведены на уровень вечного всестороннего стратегического партнерства, этому способствовали личные тесные контакты руководителей двух стран. Китай для Казахстана был и остается одним из приоритетных направлений во внешней политике. Отношения между двумя странами базируются на тесном конструктивном диалоге, характеризующемся высокой степенью доверия и взаимопонимания. Осуществляется тесное взаимодействие Казахстана и Китая в рамках ООН, ШОС, СВМДА, - отметил вице-министр.

Китай, добавил он, является одним из крупных торговых и инвестиционных партнеров Казахстана.

Казахстан первым поддержал инициативу "Один пояс - Один путь", озвученную председателем Китая Си Цзиньпином в Астане в 2013 году. Сегодня наблюдается эффективное сопряжение казахской новой экономической политики "Нурлы жол" с экономическим поясом Шелкового пути. Симбиоз транзитно-транспортных и торговых возможностей способствовал стремительному развитию казахстанско-китайских торговых связей и региональной транспортной логистической сети. Важную роль в этом играет совместно созданная эффективная инфраструктура, - подчеркнул спикер.

Продолжается, по его словам, успешная реализация совместных казахстанско-китайских проектов в сфере инвестиции и индустриализации. Имеется огромный потенциал увеличения поставок на китайской рынок органической и экологически чистой сельхозпродукции из Казахстана, а также совместная реализация новых проектов в сфере цифровизации и "зеленых" технологий.

Казахстан поддерживает такие инициативы Китая, как "Цифровой Шелковый путь", "Шелковый путь здравоохранения" и формирование железного каравана. Взаимодействие в совместной борьбе с КВИ также является примером взаимной помощи. Казахстан одним из первых направил гуманитарную помощь в Ухань, в свою очередь Китай позднее оказал ответную гуманитарную помощь, направив в Казахстан группу врачей и поставляя вакцины от КВИ. Перечисленное является подтверждением того, что Казахстан и Китай стали не только добрыми соседями, но и надежными партнерами. Уверен, что заложенный за 30 лет надежный фундамент отношений между РК и КНР будет способствовать дальнейшему укреплению вечного всестороннего стратегического партнерства. Как гласит китайская мудрость: "Для людей, объединенных общими интересами, нет преград и расстояний", - резюмировал Нурышев.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан