Сапарбаев: Важна жизнь каждого водителя и пассажира

Вопрос безопасности дорожного движения – один из основных на повестке дня. Ведь, как известно Жамбылская область находится на лидирующих позициях, как по качеству дорог, так и по объему выделяемых средств. За полтора года в нашем регионе были построены и отремонтированы 1700 км. автодорог, что позволило достичь показателя уровня удовлетворительности дорог более 80%.

Сегодня под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева, с участием акимов районов и Тараза, руководителей правоохранительных органов, областных департаментов и управлений, АО НК "Казавтодор" состоялось рабочее совещание по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения.

В результате каждого ДТП гибнут и страдают наши земляки. За 8 месяцев текущего года уже 133 человек погибло, что по сравнению с прошлым годом выше на 19%. Также более 1000 человек получили различного рода травмы. Все эти цифры, за которыми стоят судьбы людей, нас тревожат, - отметил Сапарбаев.

Из них 19 фактов ДТП совершены в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, 44 фактов совершены лицами, лишенными права управления транспортными средствами.

Рост аварийности за 8 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается в 4-х районах области и в городе. А именно в Таразе на 25%, Кордайском районе на 87,2%, Меркенском районе на 20%, Таласском районе на 206% и в Т.Рыскуловском районе на 136%.

Руководители некоторых госорганов связывают увеличение количества ДТП в районах области, с автомагистралью "Западная Европа — Западный Китай", где ежедневно проезжает более 8 тыс. единиц транспорта, из них более 1 тыс. единиц – грузовых автомобилей.

Установлено, что 95% всех случаев ДТП происходят по вине самих водителей, в основном это превышение скорости и несоблюдение ПДД. В этой связи мною поручено установить "скоростомеры" с предупреждающим знаком, на различных участках дорог по области, где часто происходят ДТП. В целях снижения роста ДТП, ведется работа по установлению на дорогах области комплекса "Сергек", а в городе Тараз уже функционируют 10 комплексов "Сергек" в пилотном режиме. Ведь как известно, установка камер на оживленных магистралях и перекрестках дисциплинирует водителей, а также отмечается значительное снижение количества ДТП. Детский дорожно-транспортный травматизм как направление, требует пристального внимания и системной работы. Ведь, за 8 месяцев 2021 года в 185 фактах ДТП погибли 13 детей и 213 получили травмы. Наказание за нарушение должно быть самим строгим и неотвратимым. Например, за 8 месяцев текущего года 717 лиц были лишены права вождения транспорта, за те или иные нарушения, что по сравнению с прошлым годом больше на 30 лиц. За отчетный период было наложено административных штрафов на сумму 1,4 млрд. тенге, из которых уже возмещено в госбюджет около 980 млн.тенге, - отметил Сапарбаев.

В ходе совещания были заслушаны доклады и конкретные предложения руководителя областного департамента полиции Сулейменова Ж.К., начальника областного управления Комитета по правовой статистике и специального учета Генеральной прокуратуры Райымкулова Д.К., представителей АО НК "Казавтодор".

По итогам совещания, акимом области были даны конкретные поручения по обеспечению безопасности дорожного движения: создать рабочую группу из представителей акиматов, правоохранительных органов, АО НК "Казавтодор" и разработать дорожную карту с четким алгоритмом действий, в том числе по вопросам активной информационно-разъяснительной работы среди различных групп общества.

Акимам районов и город Тараз, представителям АО НК "Казавтодор" поручено провести анализ и ускорить работы по созданию специальных парковочных мест, развязок, поворотов, установке "скоростомеров", пешеходных мостов, необходимых дорожных знаков. Учреждения образования для снижения ДТП с участием несовершеннолетних, особенное внимание должны уделить к качеству обучения в школах правилам ПДД и поведению на дорогах, в составе отрядов юных инспекторов движения.