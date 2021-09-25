В Приаралье прошел республиканский конкурс жыршы-жырау "Жырлансын, Тәуелсіздік жыр бұлағы"

В преддверии 30-летия Независимости страны в областном музыкально-драматическом театре имени Н.Бекежанова прошел республиканский конкурс жыршы и жырау "Жырлансын, Тәуелсіздік жыр бұлағы", посвященный 150-летию кызылординского поэта Кете Жусипа Ешниязулы, сообщает zakon.kz.

Аким области Гульшара Абдыкаликова приняла участие в церемонии открытия конкурса, поздравила собравшихся с 30-летием Независимости и пожелала участникам удачи.

Наш край, прозванный "Сыр елі – жыр елі", издавна считается колыбелью уникальных талантов, родиной многих прославленных акынов. Начиная с мудреца Коркыта, поэтические традиции жырау продолжили такие знаменитые исполнители, как Шораяқтың Омары, Балқы Базар, Қарасақал Ерімбет, Кете Жүсіп, Дүр Оңғар, Тұрмағамбет, Нартай, Нұртуған и другие. Думаю, не ошибусь, если скажу, что сегодня день, когда таланты со всех уголков Казахстана собрались покорить зрителей на священной земле Сыра. Желаю всем участникам удачи и признания благодарных зрителей! Пусть остается незыблема наша независимость, пусть вечно живет и процветает наша суверенная страна!, - пожелала Гульшара Абдыкаликова.

Председателем жюри поэтического конкурса был известный жырау, внесший значительный вклад в популяризацию традиционного искусства на мировом уровне и подготовке профессиональных исполнителей, Алмас Алматов, в судейском составе - заслуженный деятель Республики Казахстан, кандидат искусствоведческих наук, профессор Казахского Национального университета искусств Эльмира Жанабергенова, заслуженный деятель Республики Казахстан, кандидат филологических наук, старший преподаватель Казахской Национальной консерватории имени Курмангазы Улжан Байбосынова, общественный деятель, ценитель искусств Рзакул Нуртаев, жыршы и жырау, обладатель нагрудного знака "Отличник сферы искусства" Майра Сарсенбаева.

В конкурсе приняли участие 13 исполнителей, которые восславляли достижения Независимого Казахстана и поэтическое наследие Кете Жусипа.

В состязании участвовали Демеубай Жолымбетов из Актобе, Амангельды Санкибаев из Мангистауской области, Бокен Жигер из Павлодарской области. Бахыт Тогжанова из города Алматы, Адильхан Куанбаев, Болат Баймуратов, Серик Жаксыгулов, Жаксан Жанибек и Малика Алдамжарова из города Кызылорда. Также попытали счастья Айбек Танирбергенов и Бексултан Орынбасар из Аральского района, Мухамедали Бекпеисов из Шиелийского района и кармакшинец Алишер Мырзагалиев.

На торжественном мероприятии заместитель акима области Серік Ахмет поздравил победителей и отметил, что начало проведения конкурса, популяризирующего традиционное искусство, в Приаралье символизирует духовную преемственность.

Судьи под председательством жырау Алмаса Алматова присудили главный приз уроженцу Аральского района, известному жыршы и жырау Айбеку Танирбергенову. Гран-при конкурса вручил победителю заместитель акима области.

Первое место конкурса занял кызылординец Серик Жаксыгулов, второе место досталось актюбинцу Демеубаю Жолымбетову, а третье место разделили павлодарец Бокен Жигер, кызылординец Жаксан Жанибек и аралец Бексультан Орынбасар. Остальные 7 участников получили поощрительные призы.

Следует отметить, что обладатель главного приза получил 500 тыс.тенге, І место – 300 тыс., ІІ место – 200 тыс. и ІІІ место по 100 тыс.тенге.