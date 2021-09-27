Токаев поздравил президента Туркменистана 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил президенту Гурбангулы Бердымухамедову телеграмму, в которой от имени всех казахстанцев и от себя лично сердечно поздравил лидера Туркменистана и весь туркменский народ с 30-летием Независимости, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Эта историческая дата олицетворяет общенациональную сплоченность и созидательный дух Вашего народа, имеет непреходящее значение для дальнейшего укрепления государственности и устойчивого развития Туркменистана. Под Вашим авторитетным руководством современный Туркменистан добился значительных успехов в социально-экономической модернизации и укреплении позиции на международной арене как нейтральное государство, - отмечает президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все эти годы казахско-туркменское стратегическое партнерство развивается в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

В этот знаменательный день желаю Вам дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, братскому народу Туркменистана – благоденствия и прогресса, - говорится в телеграмме.