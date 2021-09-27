В Нур-Султане стартовал женский профессиональный теннисный турнир

Вслед за мужчинами статус чемпионов начали оспаривать женщины на международном турнире Astana WTA 250, передает zakon.kz.

Практически весь цвет казахстанского женского тенниса представлен на этом турнире, кроме Елены Рыбакиной. Перспективные и молодые казахстанские теннисистки начали свой путь в этих соревнованиях с квалификационного раунда. К сожалению, ни одной из них не удалось попасть в основную сетку престижного турнира. Шанс был предоставлен Татьяне Николенко, Гозаль Айнитдиновой, Софье Чурсиной, Дане Байдаулет и Екатерине Дмитриченко.

Горечь поражения познала уже в основной стадии состязании алматинка Жыбек Куламбаева, которая уступила второй сеяной, многоопытной Алисии Ван Утванк из Голландии – 3:6, 4:6.

Теперь ждем выхода на корты НТЦ более опытных и мастеровитых казахстанских теннисисток: Юлии Путинцевой, Зарины Диас и Анны Данилиной.



Куандык Шынасилов