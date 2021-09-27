Астанинский водитель стал виновником ДТП с девятью автомобилями

27 сентября 2021, 20:31
Фото: zakon.kz

22-летний водитель подозревается в угоне автомобиля, на котором стал виновником массового ДТП, передает zakon.kz.

25 сентября текущего года 22-летний водитель угнанной автомашины​ марки Mitsubishi совершил ДТП с участием девяти автомашин по улице Жумабека Ташенева. В результате ДТП автомашина Mitsubishi опрокинулась на бок, двери которой заблокировались, - рассказали в пресс-службе столичного ДП.

Сотрудники полиции извлекли водителя из автомашины, разбив переднее лобовое стекло.


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