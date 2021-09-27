Первый снег выпал в Акмолинской области

В районе города Макинска на автодороге Нур-Султан – Щучинск ухудшилась погода и выпал первый снег, передает zakon.kz.

Для очистки задействовано восемь единиц техники. Просим водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим, - написала пресс-служба МИИР РК в Telegram.

Многих пользователей соцсети факт приближения зимы не обрадовал:

- А бабье лето когда? Я его еще жду. - В Нур-Султане месяц - лето, а оставшиеся 11 месяцев - зима. - Снег уже в сентябре. Город грехов!

Отметим, что синоптики обещают сильные дожди и снег в Казахстане на 28 сентября. Непогода ожидается на севере, северо-западе и в центре республики. Усиление ветра - на юге, юго-востоке - с пыльной бурей, на юго-западе, северо-западе – туман, на северо-западе, юге – гроза.