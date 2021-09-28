УЕФА объявил о прекращении разбирательства в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о том, что прекратил разбирательство в отношении испанских "Реала" и "Барселоны", а также итальянского "Ювентуса" по вопросу организации европейской футбольной Суперлиги, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Союза.

По сведениям источника, УЕФА отменил любые санкции в отношении последних трех клубов-организаторов Суперлиги. Разбирательство по этому делу признано недействительным. Также отменены штрафы для остальных девяти команд, которые были готовы принять участие в Суперлиге.

В апреле 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги. Через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем миланский "Интер" и мадридский "Атлетико". ФИФА, УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. Приверженность идее Суперлиги сохраняют "Ювентус", "Реал" и "Барселона", против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом Суперлиги.



