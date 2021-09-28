Велопробег в честь независимости завершен в Кызылординской области

В этом году исполняется 30 лет независимости нашего государства. Еще одним большим достижением независимости является 30-летие закрытия Семипалатинского полигона. В честь юбилейных дат по инициативе ветерана, члена Аральской районной общественной организации "Невада-Семей" Утебалиева Серика Садвакасовича был организован велопробег по маршруту "Арал-Кызылорда", сообщает zakon.kz.

Велопробег, начатый на прошлой неделе с поддержкой жителей Аральского района, успешно преодолел расстояние до областного центра Кызылорда.

Целью Серика Садуакасовича было сделать подарок от имени всех аральцев 30-летию нашей страны. в ходе велопробега он посетил соседние Казалинский, Кармакшинский, Жалагашский и Сырдарьинские районы, возложил цветы на площади в районных центрах. Аксакалу, успешно завершившему свой визит в областном центре, были вручены благодарственные письма акима области, партии "Nur Otan", специальный приз областного управления физической культуры и спорта и юбилейная медаль 30 лет закрытия Семипалатинского полигона.

Стоит отметить, что аксакал старше 70 лет к 25-летию независимости страны и закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона преодолел расстояние в 500 километров пешим ходом по маршруту Арал-Кызылорда, а к 70-летию первого ядерного взрыва под девизом "Пусть на казахской земле не будет больше ни одного ядерного испытания!" преодолел дистанцию в 21 километр.

В регионе, который уже почти полвека является испытательной площадкой, находится около тысячи ветеранов Кызылординской области, с честью исполнявших долг перед Родиной. В настоящее время они работают в различных сферах, вносят весомый вклад в процветание нашего региона, оказывают положительное влияние на патриотическое воспитание молодежи.