Казахстан проиграл Украине на чемпионате мира по шахматам

29 сентября 2021, 10:26
Фото: instagram/tomiris_mussayeva

В испанском городе Ситжес продолжается командный чемпионат мира ФИДЕ по шахматам среди женщин, передает zakon.kz.

Женская сборная Казахстана после второго игрового дня в турнирной таблице опустилась на 4-е место из шести команд группы "В". Казахстанские шахматистки проиграли представителям Украины - 1,5:2,5. Одну партию выиграла только Меруерт Камалиденова, вничью сыграла Динара Садуакасова, а вот Жансая Абдумалик и Гульмира Даулетова проиграли свои встречи.

У Казахстана еще остались две игры в подгруппе с командами ФИДЕ Америка и Польши. От исхода этих матчей зависит, сумеют ли казахстанские шахматистки пройти в плей-офф чемпионата мира-2021.

Куандык Шынасилов


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