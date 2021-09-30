Казахстан выступит на клубном чемпионате Азии по волейболу

Первого октября в Таиланде стартует азиатское первенство по волейболу среди женских клубов, передает zakon.kz.

Казахстан на этом турнире представлен двумя коллективами – "Алтай" из Усть-Каменогорска и "Жетысу" (Талдыкорган), сообщает пресс-служба казахстанской федерации волейбола.

Помимо представителей Казахстана, еще пять команд организаторы турнира поделили на две подгруппы. В первую тройку попала "Жетысу", наряду с филиппинским клубом "ПВЛ" и хозяйками турнира "Накхонратчасима Qmin C".

В другой подгруппе расположились действующие чемпионы Казахстана: "Алтай", филиппинская команда "Ребиско", иранский "Сайпа" и тайский клуб "Суприм Чонбури".

Куандык Шынасилов