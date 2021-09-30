"Байтерек" рассмотрел сингапурский проект по застройке умного города

29 сентября в рамках визита делегации из Сингапура в Казахстан руководством АО "НУХ "Байтерек" проведена встреча с руководителями сингапурской компании "Surbana Jurong Group" касательно потенциального сотрудничества в реализации градостроительного проекта "G4 City".

На встрече со стороны холдинга приняли участие председатель правления Айдар Арифханов, заместитель председателя правления Ануар Омарходжаев, управляющий директор, член правления Тимур Жанке, а также руководители дочерних организаций Холдинга: Банка Развития Казахстана - Абай Саркулов, фонда развития предпринимательства "Даму" - Гаухар Бурибаева, Казахстанской жилищной компании - Рустам Исаев; с сингапурской стороны - Вонг ХИН ФАЙН (СЕО "SJ Group"), Тан Чуй ЧИН НИНА (СЕО "SJ CityGlobal"), Лю Хонгвей, Директор "SJ CityGlobal", и другие.

Айдар Арифханов рассказал сингапурским коллегам о деятельности дочерних компаний холдинга, которые ориентированы на поддержку крупного, среднего и малого бизнеса, а также развитие жилищного строительства.

Деятельность холдинга и его дочерних компаний направлена на поддержку инвестиционных проектов, способствующих устойчивому развитию экономики страны, в том числе проектов с иностранным участием, - отметил глава холдинга.

В свою очередь СЕО "SJ Group" Вонг Хин Файн представил проект "G4 City", который реализуется по инициативе Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева. По его словам, в будущем "G4 City" должен стать умным городом, который будет состоять из четырех тематических районов, расположенных вдоль автомагистрали "Алматы-Капшагай". К слову, эта магистраль является одним из важных транспортных коридоров, связывающих "G4 City" с западным Китаем и пользующихся стратегическими преимуществами программы "Один пояс - один путь". А компания "SJG" была привлечена как стратегический партнер для разработки современного, структурированного концепта генерального плана "G4 City".

Мы считаем, что проект выступит мощным драйвером и даст толчок дальнейшему динамичному развитию экономики Казахстана в таких секторах экономики как логистика, агропромышленный комплекс, туризм, строительство и другие. К 2050 году "G4 City" создаст более одного миллиона новых рабочих мест и станет домом для 2,1 миллиона жителей̆, - подчеркнул Вонг Хин Файн.

Стороны решили более подробно обсудить возможности сотрудничества и определить взаимовыгодные направления работы в рамках данного проекта после утверждения мастер плана правительством Казахстана.

Отметим, Surbana Jurong Private Limited - сингапурская государственная компания (член Temasek Holdings - крупнейшей в Азии инвестиционной компании, принадлежащая Республике Сингапур), а также имеющая огромный опыт в мастер-планировании и развитии городов с полным жизненным циклом в области инфраструктуры и градостроительства. У компании имеется опыт строительства Сингапура, города Сучжоу на западе Шанхая и части населенного пункта Хайфон на востоке от столицы Вьетнама и многое другое.